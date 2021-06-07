القيادة تعزِّي الرئيس الباكستاني في ضحايا حادث تصادم قطارَيْن بمنطقة كهوتكي

★ ★ ★ ★ ★

أعربت عن أحر التعازي لأُسَر المتوفين.. راجية للمصابين الشفاء العاجل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر وقوع حادث تصادم قطارَيْن بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارَيْن بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأُسَر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر وقوع حادث تصادم قطارَيْن بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ حادث تصادم قطارَيْن بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأُسَر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".