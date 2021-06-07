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تهدد بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية إذا لم ترفع أمريكا العقوبات عنها

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روسيا تهدد بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية إذا لم ترفع أمريكا العقوبات عنها تهدد بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية إذا لم ترفع أمريكا العقوبات عنها
"روغوزين" اعترف بتأثيرها على القطاع

روسيا تهدد بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية إذا لم ترفع أمريكا العقوبات عنها

هدد رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين، اليوم (الاثنين)، بأن موسكو ستنسحب من محطة الفضاء الدولية عام 2025، "إذا لم ترفع واشنطن العقوبات المفروضة على قطاع الفضاء، التي تعرقل إطلاق الأقمار الصناعية الروسية".

وقال "روغوزين" في كلمة أمام أعضاء البرلمان قبل قمة تنعقد في جنيف هذا الشهر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن: "إن موسكو تواجه صعوبة في إطلاق بعض أقمارها الصناعية بسبب العقوبات الأمريكية التي تحول دون استيراد مجموعات معينة من الرقائق الدقيقة اللازمة لبرنامجها الفضائي" وفقًا لـ"رويترز".

وفي اعتراف نادر لمسؤول روسي كبير، أوضح أن العقوبات الغربية تعرقل بشكل خطير تنمية صناعة معينة.

وقال "روغوزين": «لدينا ما يكفي من الصواريخ ولكن ليس لدينا ما يطلقها، ولدينا مركبات فضائية تم تجميعها تقريبًا، لكنها تفتقر إلى مجموعة شرائح دقيقة واحدة لا نستطيع شراءها بسبب العقوبات".

وبدأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى فرض عقوبات على روسيا في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وعاقبت الولايات المتحدة موسكو في الآونة الأخيرة بسبب التدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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