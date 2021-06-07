"الصحة" تغلق أحد المختبرات الخاصة بالرياض والمتخصصة في إجراء فحوصات كورونا للمسافرين للخارج

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أغلقت "مديرية الشؤون الصحية بالرياض" اليوم أحد المختبرات الطبية الخاصة، والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج السعودية.

وأوضحت "الصحة" أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية؛ إذ تم ضبطها وتحريزها، ومن ثم تتبُّع مسارها الافتراضي، ومن خلال ذلك التتبع تم رصد عدد من المخالفات على المختبر المشار له أعلاه بمدينة الرياض، منها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي تم ضبطها التي لم تصل إلى المختبر، كما تم ضبط قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية؛ ما نتج منه استقباله عدد عينات يوميًّا يفوق طاقته الاستيعابية، إضافة لعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيًّا لحين البت في قضيته نهائيًّا من قِبل اللجان المختصة.

وأوضحت "الصحة" أن المختبر يواجه عقوبات نظامية، تتمثل في غرامات مالية، وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافة إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق السعودية؛ إذ تقوم بزيارة جميع المختبرات المستهدفة يوميًّا، وكذلك تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

وتهيب "الصحة" بجميع المؤسسات الصحية، خاصة المختبرات الطبية خلال الجائحة، للالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية. وتوضح "الصحة" أنها ستتخذ الإجراءات التصحيحية كافة اللازمة لمعالجة الوضع، مع الحزم في تطبيق العقوبات عند أي قصور في الخدمة الصحية المقدَّمة في القطاع الصحي.