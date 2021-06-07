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أمير الشرقية يطلع على نتائج حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام

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تم تنفيذها ضمن برامج المجلس البلدي لأمانة المنطقة واستمرت أسبوعين

أمير الشرقية يطلع على نتائج حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم على نتائج حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، التي تم تنفيذها ضمن برامج المجلس البلدي لأمانة المنطقة، بالتعاون مع الأمانة والقطاع الخاص واستمرت لمدة أسبوعين.

وشدد أمير المنطقة على ضرورة الحرص على التشديد من خلال الأمانة والجهات المعنية على مراقبة الشاحنات التي تقوم برمي الأنقاض داخل الأحياء والمساحات الشاغرة حول الطرق، مؤكداً أن رضا المواطن هو الغاية من كل هذه النشاطات.


من جانبه، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل بشكل جاد على تحفيز القطاع الخاص على عدم رمي الأنقاض داخل المدن من خلال وضع برامج لهذا النوع من الأعمال، إضافة إلى الاستفادة من الأنقاض، ومراقبة الشاحنات بطرق إلكترونية ومخالفتها، مشيراً إلى أن الحملة تهدف للحد من ظاهرة التلوث البصري بالدمام، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة وتوعية المواطنين.

بدوره، أوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة عبدالهادي الشمري، أن الحملة جاءت بعد الأصداء الإيجابية التي حققتها الحملة في نسختها الأولى، مبيناً أنه تم إزالة ما يقارب 107 آلاف متر مكعب من الأنقاض، ومعالجة ما يقارب 320 بلاغاً من أصل 450 بلاغاً، أغلبها في مناطق غرب الدمام، مشيراً إلى أن الحملة ستعود بنسخ جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي تهدف لإزالة التشوهات البصرية في المنطقة.

أمير الشرقية يطلع على نتائج حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام

أمير الشرقية يطلع على نتائج حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام

أمير الشرقية يطلع على نتائج حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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