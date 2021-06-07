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لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد على "رادار" ثلاثي العاصمة

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لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد على "رادار" ثلاثي العاصمة لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد على "رادار" ثلاثي العاصمة

لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد على

تسعى إدارة نادي الاتحاد لتجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول "الدولي" سعود عبد الحميد، عقب فراغ اللاعب مباشرة من مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2022 وآسيا 2023.

وبات سعود عبد الحميد قريباً من دخول الفترة الحرة والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لناديه الحالي.

وسرت أنباء إعلامية عن سباق ثلاثي لأندية العاصمة الهلال والنصر والشباب للظفر بخدمات اللاعب الشاب.

وكانت إدارة الاتحاد قدمت عرضاً للاعب بلغ 5 ملايين ريال، إلا أن وكيل اللاعب رفض المبلغ المقترح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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