كورونا.. الأردن تسجل 655 إصابة جديدة و104 حالات بالمغرب و71 بلبنان

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الأردن 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 740502 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 721895 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9541 حالة.

المغرب

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 521530 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 9181 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509277 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 541628 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 524500 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7769 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.