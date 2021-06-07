أخبار عاجلة

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم -
"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية -
مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة -
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته -
عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش -
كورونا وأكل العيش دونت ميكس.. إيمان أول شيف إسكندرانى ست بتحلم بالعالمية -
بعد قرار حبس حنين حسام ومودة الأدهم .. احذروا هذه التطبيقات سيئة السمعة وتقودك إلى السجن -
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم) -
افتتاح أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية خارج نطاق الجامعات بمكتبة بهيئة قناة السويس -
محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإعلام المرئي" تصنف أول فيلم سعودي مُعفىً من المقابل المالي على التذاكر

Print
"الإعلام المرئي" تصنف أول فيلم سعودي مُعفىً من المقابل المالي على التذاكر "الإعلام المرئي" تصنف أول فيلم سعودي مُعفىً من المقابل المالي على التذاكر
"الرحلة" من إنتاج شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة "مسك الخيرية"

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، شهادة فسح وتصنيف لأول فيلم سعودي مُعفىً من المقابل المالي على التذاكر، وهو فيلم الرسوم المتحركة "الرحلة" من إنتاج شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية".

وكان مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع قد أصدر في أبريل 2021 قراراً بالموافقة على إعفاء الأفلام السينمائية المحلية من أي مقابل مالي للهيئة، دعمًا من الهيئة وهيئة الأفلام لمنتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصـُناع المحتوى المحلي.

وتأتي هذه المبادرة بدعم كل من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ووزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حيث تسعى الهيئتان للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية، ولتكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته