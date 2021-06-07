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"الزكاة" تجدد دعوتها للاستفادة من إلغاء الغرامات في مرحلتها الثالثة

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"الزكاة" تجدد دعوتها للاستفادة من إلغاء الغرامات في مرحلتها الثالثة "الزكاة" تجدد دعوتها للاستفادة من إلغاء الغرامات في مرحلتها الثالثة
تعد إحدى مبادرات الهيئة الهادفة لتخفيف الأثر المالي للجائحة

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع مكلفيها من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثالثة، حيث تعد إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار ، والتي مُددت لستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى انتهت بنهاية شهر مارس، والثانية كانت حتى نهاية شهر مايو الماضي، في حين بدأت المرحلة الثالثة والتي يُعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 50% لتستمر حتى نهاية شهر يونيو من عام 2021م.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" قطاع الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل بالضغط هنا.

كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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