★ ★ ★ ★ ★

مباشر - السيد جمال: حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بفائض الميزان التجاري مع دول مجموعة العشرين "G20" بنسبة 30.9% بالربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 9.37 مليار ريال (2.49 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع الفائض التجاري للمملكة مع دول مجموعة العشرين؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى 39.65 مليار ريال (10.57 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض قيمته 30.29 مليار ريال (8.08 مليار دولار) بالربع ذاته من عام 2020.

وحققت السعودية فائضاً مع 10 دول بمجموعة العشرين خلال الربع الأول من عام 2021، أبرزها اليابان بقيمة 16.3 مليار ريال (4.35 مليار دولار)، يليها كوريا الجنوبية بقيمة 13.3 مليار ريال (3.55 مليار دولار)، ثم الهند بواقع 11.98 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

فيما، سجلت المملكة عجزا مع 9 دول بمجموعة العشرين في الربع الأول من العام الحالي؛ أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 7.13 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وألمانيا بواقع 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار).

يذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولاً متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتتكون مجموعة العشرين من: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي (يتم تمثيله بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي)، إضافةً إلى إسبانيا كضيف دائم في اجتماعات مجموعة العشرين.

إجمالي التبادل التجاري 58.9 مليار دولار

وارتفعت التجارة السلعية بين السعودية ودول مجموعة العشرين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي.

ووصل إجمالي التجارة البينية إلى 221.02 مليار ريال (58.94 مليار دولار)، مقارنة مع 209.24 مليار ريال (55.8 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020.

وكانت الصين الشريك التجاري الأبرز في مجموعة العشرين مع السعودية بالربع الأول من عام 2021؛ بواقع 67.51 مليار ريال (18 مليار دولار)، مسجلة زيادة سنوية 18.3%.

وحلت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة 28.47 مليار ريال (7.59 مليار دولار)، يليها الهند بواقع 26.88 مليار ريال (7.17 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 24.72 مليار ريال (6.59 مليار دولار).

واستحوذت 5 دول (الصين، اليابان، الهند، أمريكا، كوريا الجنوبية) على 75.6% من إجمالي التبادل التجاري للسعودية مع دول مجموعة العشرين في الربع الأول من عام 2021، بواقع 167.12 مليار ريال (44.57 مليار دولار).

الصادرات ترتفع لـ 34.7 مليار دولار.. وزيادة طفيفة بالواردات

وارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي.

وبلغت قيمة صادرات المملكة لدول مجموعة العشرين 130.34 مليار ريال (34.76 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 119.77 مليار ريال (31.94 مليار دولار) في الربع المماثل من العام 2020.

ورفعت المملكة صادراتها إلى 13 دولة بمجموعة العشرين في الربع الأول من عام 2021؛ كان أبرزها أستراليا وفرنسا وإيطاليا بنسبة 86.2% و56.7% و51.3% على الترتيب.

وتصدرت الصين الوجهات بالنسبة للصادرات السعودية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 38.97 مليار ريال (10.39 مليار دولار).

وبالمثل، ارتفعت فاتورة واردات المملكة من دول مجموعة العشرين بنسبة 1.35% خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 90.68 مليار ريال (24.18 مليار دولار)، مقابل 89.48 مليار ريال (23.86 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت الصين وأمريكا في مقدمة مستقبلي واردات السعودية على مستوى دول مجموعة العشرين في الربع الأول من العام الحالي؛ بواقع 28.53 مليار ريال (7.61 مليار دولار)، و15.92 مليار ريال (4.25 مليار دولار) على التوالي.

ترشيحات:

هيئة النقل السعودية تلزم مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد

هيئة الاتصالات تكشف عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت بالسعودية

​وزير سعودي يوضح أسباب تأخر الإعلان عن تفاصيل موسم الحج