أخبار عاجلة

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم) -
افتتاح أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية خارج نطاق الجامعات بمكتبة بهيئة قناة السويس -
محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد -
حملات نظافة لرفع المخلفات بأربع أحياء في الجيزة -
محافظ الغربية يشهد احتفال هيئة الرقابة الإدارية بالذكرى الـ٥٧ لتأسيسها -
الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة -
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا -
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم -
سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر -
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات

Print
أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات
نفّذت 1370 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1373 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 21 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

«أسترازينيكا» تعلن فعالية لقاحها ضد «دلتا» و «كابا» المتحورتين من فيروس كورونا

«أسترازينيكا» تعلن فعالية لقاحها ضد «دلتا» و «كابا» المتحورتين من فيروس كورونا

وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش

وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش