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محافظ أضم يتفقد المشاريع البلدية بالمحافظة

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محافظ أضم يتفقد المشاريع البلدية بالمحافظة محافظ أضم يتفقد المشاريع البلدية بالمحافظة
التقى بالموظفين وأشاد بسير العمل

محافظ أضم يتفقد المشاريع البلدية بالمحافظة

تفقد محافظ أضم، عبدالله بن حسن الفيفي، بلدية المحافظة صباح اليوم الاثنين، وكان في استقباله فور وصوله، رئيس بلدية المحافظة، المهندس عمر بن أحمد الزهراني وموظفوها .

واطلع "الفيفي" خلال الزيارة على مشاريع البلدية، والتي بدأها بالوقوف على مشروع الحديقة العائلية بالضحي، وتدشين مبادرة الرسم الحُر على الجداريات لبعض شباب المحافظة المبدعين .


وانتقل "الفيفي" لمشروع المطل والسوق الشعبي، ومشروع تحسين مثلث ضبيعة، والطريق الدائري، كما ناقش بعض المشاريع البلدية تحت التنفيذ، مشيداً بجهود البلدية بالمتابعة الجادة لإنجازها.


وزار "الفيفي" مبنى البلدية، والتقى بالموظفين، واستمع لشرح عن ما يقدمه خدمة العملاء بالبلدية من دور لخدمة المواطنين والمقيمين، كما تابع سير العمل، وشاهد فيلما عن المشاريع البلدية.


وأثنى محافظ أضم في نهاية الزيارة على ما شاهده من سلامة سير العمل بما يحقق المصلحة العامة التي تخدم المواطنين في المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

من جانبه ثمن رئيس بلدية أضم، زيارة المحافظ، مؤكداً على أن هذه الزيارة تأتي في سياق التواصل مع الأجهزة الحكومية، والاطلاع على سير العمل، والتعاون المشترك في سبيل خدمة الوطن والمواطن، ضمن النطاق الذي تشرف عليه البلدية .

محافظ أضم يتفقد المشاريع البلدية بالمحافظة

محافظ أضم يتفقد المشاريع البلدية بالمحافظة

محافظ أضم يتفقد المشاريع البلدية بالمحافظة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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