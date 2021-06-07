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.. معاقبة 5 شيوخ "تجرأوا" على أحكام تلاوة القرآن

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مصر.. معاقبة 5 شيوخ "تجرأوا" على أحكام تلاوة القرآن .. معاقبة 5 شيوخ "تجرأوا" على أحكام تلاوة القرآن
خرجوا عن القواعد الصحيحة بغرض إرضاء الناس

مصر.. معاقبة 5 شيوخ

أعلن نقيب قراء محمد صالح حشاد، "وقف عضوية خمسة شيوخ؛ بسبب خروجهم عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة وتحذير العامة منهم.

وقال "حشاد"، وفق صحيفة "الوطن": قرر مجلس إدارة محفظي وقراء القرآن الكريم، وقف عضوية كل من أحمد عبد المحسن وشهرته أحمد العدوي، من سوهاج، ومحمد أحمد محمد عبد الحافظ وشهرته محمد الدرنكي من درنكة بأسيوط، وأحمد كمال العيسوي، وشهرته أحمد العيسوي من الحوارته بالمنيا.

وأضاف: قرر المجلس "تحويلهم إلى التحقيق بلجنة القيم بالنقابة، وكذلك إبلاغ السفارات ووزارة الداخلية عنهم؛ لمنعهم من السفر مستقبلا، لخروجهم عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة وتحذير العامة منهم، حيث يتجرأون على أحكام التلاوة دون علم وفهم، وذلك لحين مثولهم أمام جهه التحقيق بالنقابة بموعد سيعلن عنه، وإن لم يلتزموا بالحضور سيتم تصعيد الأمر إلى النيابة العامة.

وقدم المجلس بلاغات إلى النيابة العامة في "كل من شوقي عبد الله أحمد، من محافظة بني سويف، وعلي أحمد جنيدي، من محافظة بني سويف، وذلك لخروجهما عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة، وتحذير العامة منهم، حيث يتجرأون على أحكام التلاوة، لإرضاء الناس على حساب كلام الله ومحاولتهم التشهير بالنقابة.

وحضرت مجموعة من القراء وتعهدوا أمام الله وأمام مجلس إدارة النقابة بعدم تكرار هذه الأخطاء، مرة أخرى، وهناك مجموعة أخرى تم استدعاؤها الجلسة القادمة، ممن لديهم مخالفات في تلاوة القرآن الكريم.نقيب قراء مصر محمد صالح حشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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