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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بالعدل

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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بالعدل خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بالعدل
في مختلف درجات السلك القضائي

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بالعدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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