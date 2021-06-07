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"الصحة" تعلن: إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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"الصحة" تعلن: إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن "الصحة" تعلن: إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
دعت لسرعة التسجيل.. وقالت: عبر 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه وبفضل الله تم إعطاء أكثر من (15.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت الوزارة الجميع للحصول على اللقاح قائلة "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

وأمس قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن منحنى الإصابات عاد للانخفاض؛ وذلك بسبب الوعي المجتمعي، متمنياً أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكد أن مأمونية اللقاحات عالية والتردد في أخذها يعد أمراً خطيراً.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإقبال على أخذ اللقاح حول العالم في تزايد مستمر، مبيناً أن الذين تلقوا اللقاح حول العالم وصل إلى أكثر من مليارين تقريباً.

وشدّد على أهمية الحرص على التباعد والمسافة الآمنة خلال المناسبات والاجتماعات، مشيراً إلى أن اللقاح يقلل من فرص العدوى، كما يحدّ من المرض الشديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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