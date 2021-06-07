أخبار عاجلة

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم) -
افتتاح أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية خارج نطاق الجامعات بمكتبة بهيئة قناة السويس -
محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد -
حملات نظافة لرفع المخلفات بأربع أحياء في الجيزة -
محافظ الغربية يشهد احتفال هيئة الرقابة الإدارية بالذكرى الـ٥٧ لتأسيسها -
الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة -
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا -
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم -
سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر -
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تغلق 53 منشأة مخالفة للاحترازات

Print
أمانة جدة تغلق 53 منشأة مخالفة للاحترازات أمانة جدة تغلق 53 منشأة مخالفة للاحترازات
نفذت 4140 جولة رقابية لمتابعة مدى الامتثال

أمانة جدة تغلق 53 منشأة مخالفة للاحترازات

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4140 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 53 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 95 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته