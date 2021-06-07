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بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:21 مساءً
افتتاح أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية خارج نطاق الجامعات بمكتبة بهيئة قناة السويس
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:21 مساءً
محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:21 مساءً
حملات نظافة لرفع المخلفات بأربع أحياء في الجيزة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:21 مساءً
محافظ الغربية يشهد احتفال هيئة الرقابة الإدارية بالذكرى الـ٥٧ لتأسيسها
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:21 مساءً
الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:15 مساءً
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:13 مساءً
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:07 مساءً
سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:06 مساءً
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حريق بمستودع مواد قابلة للاشتعال في دبي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 07 يونيو 2021 01:42 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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