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ديوان المحاسبة يُطلق برنامج التدريب التعاوني الصيفي

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ديوان المحاسبة يُطلق برنامج التدريب التعاوني الصيفي ديوان المحاسبة يُطلق برنامج التدريب التعاوني الصيفي
التخصصات تشمل "العلاقات الدولية والموارد البشرية"

ديوان المحاسبة يُطلق برنامج التدريب التعاوني الصيفي

أعلن الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني الصيفي عبر منصة "تواصل" لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة.

وتشمل برامج التدريب تخصصات المحاسبة والمراجعة، والعلاقات العامة، والعلاقات الدولية، والموارد البشرية، والترجمة، والقانون، وعلوم الحاسب.

وتأتي مبادرة الديوان كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية معارفهم ومهاراتهم في المجالات المشار إليها، والتعرف على سوق العمل من خلال نشاط التدريب.

يذكر أن التسجيل سيبدأ الأربعاء القادم، وينتهي يوم الاثنين 4/ 11/ 1442هـ، وعلى الراغبين في التدريب من الطلاب والطالبات التسجيل عبر منصة "تواصل" من خلال الرابط التالي: https://portal.gca.gov.sa/SCFPA/twasel/ .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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