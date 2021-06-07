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2 منها بالقصيم.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق

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2 منها بالقصيم.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق 2 منها بالقصيم.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق
بعد تعقيمها وفي إطار الحرص على سلامة المصلين

2 منها بالقصيم.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق؛ بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 121 يوماً 1509 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق: الرياض، ونجران، وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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