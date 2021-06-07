"لغة الإنتاجية بالموارد البشرية".. موضوع اللقاء الشهري السابع لجمعية "بشر"

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ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال

تعقد الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، الأربعاء الموافق 9/ 6/ 2021، اللقاء الشهري السابع، تحت عنوان "لغة الإنتاجية بالموارد البشرية"، ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً افتراضيًّا عبر تطبيق (زوم)، الخبيرَ والمحاضر في التدريب والتطوير الإداري، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية وعضو الجمعية السعودية للإدارة، عبدالرحمن بن حميد الذبياني.

ويتناول اللقاء ملف التطوير والنمو الوظيفي والإداري والقيادي وعلاقته ببيئة العمل، من خلال عدد من المحاور الرئيسية ومنها النضج والنمو الوظيفي، وإدارة الوقت بحكمة، بجانب شرح دائرة الأداء والتأثير، ومربع الاهتمامات؛ فضلًا عن كيفية تغيير الأهداف ومنهجية التغيير وبناء القيادات.

وكانت الجمعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجعًا يُعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك تُدرج في سجله التطوعي.

الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر