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فيسبوك: الحظر لمدة عامين على .. عادل

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فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل فيسبوك: الحظر لمدة عامين على .. عادل
قالت: استخدم تطبيقاتنا لإثارة ومدح مثيري الشغب

فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل

قال مسؤول بارز في شركة فيسبوك: إن الحظر الذي فرضته الشركة لمدة عامين على الرئيس السابق دونالد ، قد تم تصميمه ليكون عادلًا ومتناسبًا وفوق الاعتبارات السياسية؛ بغض النظر عن شكاوى الرئيس السابق.

وكان ترامب قد وصف القرار بأنه "غير عادل للغاية" خلال كلمة ألقاها أمام الجمهوريين في ولاية نورث كارولينا أمس الأول السبت.

وزعم أن أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم تُسكت أصوات "مجموعة أقوى بكثير وأكبر بكثير"؛ بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.

وقال نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية: إن الرئيس السابق استخدم تطبيقات وخدمات الشركة لإثارة ومدح مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير، وعطلوا التصديق على هزيمته الانتخابية على يد الرئيس جو بايدن وفق ما نقلته الألمانية.

وأضاف: "مهمتنا ليست اتخاذ القرارات بمراعاة أي جانب من الممر السياسي سيوافقنا أو يختلف معنا أكثر؛ ولكن نقوم بذلك فقط بطريقة عادلة وشفافة ومتناسبة".

وكان "كليج" قد أعلن يوم الجمعة أن تعليق استخدام ترامبلشبكات فيسبوك؛ سيظل ساريًا لمدة عامين على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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