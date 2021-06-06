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5 خرافات حول البيتكوين تم فضحها للتو!

Bitcoin هي عملة مشفرة مشهورة ، لكنها ليست معروفة من قبل الجميع. ومع ذلك ، هناك بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول البيتكوين التي تم تداولها لبعض الوقت. هذه الأساطير تجعل من البيتكوين عملة متقلبة.

ومن ثم فمن المهم فضح تلك الخرافات الشائعة ومواصلة التداول في البيتكوين. يمكنك الانضمام إلى Elite Group Trader للحصول على أفضل قيمة مقابل أموالك.

فيما يلي 5 مفاهيم خاطئة عن البيتكوين لدى الناس:

1) يتم استخدام Bitcoin فقط في المعاملات غير القانونية عبر الإنترنت - من الأسطورة الشائعة بين الناس أن Bitcoin يستخدم فقط في المعاملات غير القانونية بطبيعتها. ومع ذلك ، هذا ليس صحيحًا لأنه يمكن استخدام Bitcoin لشراء السلع والخدمات من جميع الصناعات. بدأت كل صناعة تقريبًا في اعتماد طريقة الدفع هذه. قد يكون هذا الاعتقاد الخاطئ بسبب استخدام Bitcoin لأغراض غير قانونية في الماضي.

2) Bitcoin هو نفسه مثل جميع العملات المشفرة الأخرى - هل تصدق ذلك حقًا؟ تختلف عملة البيتكوين عن غيرها من العملات المشفرة لأنها الأقدم والأكثر قيمة. كما أن Bitcoin ليست شركة ، فهي لا تفلس ، ولا يمكن لأحد إغلاقها أو السيطرة عليها. لذلك يمكنك التداول بأمان في Bitcoin في حين أن العملات المشفرة الأخرى محفوفة بالمخاطر حقًا. كل ما تحتاج إلى فهمه هو الوقت المناسب للاستثمار في Bitcoin.

3) لا يمكنك شراء أي شيء باستخدام عملات البيتكوين بعد الآن لأن جميع المتاجر توقفت عن قبولها - هذا ليس صحيحًا على الإطلاق ؛ لم تتوقف Bitcoin عن قبولها في المتاجر. الشيء الوحيد الذي حدث هو أن أسعار البيتكوين ارتفعت إلى حد كبير ، وزادت رسوم المعاملات إلى هذا المستوى الذي أصبح من الصعب جدًا الحصول عليه.

4) لن تكون قيمة البيتكوين أكثر من 100 دولار أمريكي مرة أخرى ، وبالتالي ، فإن الاستثمار في عملة البيتكوين الآن لن يربحك أبدًا - يمكن أن تجعلك بيتكوين تكسب المال دائمًا. قد لا تزيد قيمتها عن 100 دولار أمريكي لفترة طويلة جدًا ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك كسب المال. انها بسيطة على هذا النحو!

5) يتغير سعر البيتكوين كثيرًا بحيث لا يمكن الاستثمار فيه - في الواقع ، هناك تقلبات في أسعار البيتكوين ، لكن هذا صحيح بالنسبة لأي عملة في العالم. ومع ذلك ، فإن Bitcoin متقلب بدرجة أقل بكثير من بعض العملات الأخرى. لذلك على الرغم من كل تغيرات الأسعار ، ظلت عملة البيتكوين مستقرة على المدى الطويل.

في الختام ، Bitcoin هي عملة مشفرة ونظام دفع عالمي بدون سلطة مركزية أو بنوك ؛ إنها أول عملة رقمية لامركزية. لها نصيبها من الأساطير والمفاهيم الخاطئة. لكن الحقائق هي أن البيتكوين هي تقنية ثورية جديدة ، ويمكن أن تكسبك المال! لذا توقف عن التفكير في هذه الخرافات والمفاهيم الخاطئة وابدأ في الاستثمار في البيتكوين الآن!