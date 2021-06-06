خادم الحرمين يعزي رئيس وزراء موريشيوس في وفاة والده رئيس الوزراء السابق

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في اتصال هاتفي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لدولته ولأسرته في وفاة والده أنيرود جوغنوث رئيس الوزراء السابق.

من جهة أخرى، عبّر دولته عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وعلى دعم حكومة المملكة لبلاده في مختلف المجالات.