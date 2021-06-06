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الرائد يدعم صفوفه بالمدافع البرازيلي "رينيه سانتوس"

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قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي

الرائد يدعم صفوفه بالمدافع البرازيلي

أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قبل قليل: "أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع رسميًا إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي "رينيه سانتوس" قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي".

وسبق للمدافع البرازيلي "صاحب 29 عامًا" تمثيل أندية باهيا وجريميو وفيتوريا، أتليتيكو غويانيينسي وبارانا في البرازيل، وكاواساكي فرونتال الياباني وزستافوني ودينامو تبليسي في جورجيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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