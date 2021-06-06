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وفد فلسطيني يغادر إلى لبحث إعادة إعمار غزة

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وفد فلسطيني يغادر إلى مصر لبحث إعادة إعمار غزة وفد فلسطيني يغادر إلى لبحث إعادة إعمار غزة
تستمر الزيارة عدة ساعات

وفد فلسطيني يغادر إلى مصر لبحث إعادة إعمار غزة

غادر وفد فلسطيني قطاع غزة، اليوم (الأحد)، إلى لبحث إعادة إعمار القطاع عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الوفد غادر قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح على أن تستمر الزيارة عدة ساعات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل، بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.

وقدرت أوساط محلية في غزة الركام الناتج عن عمليات التدمير للأبراج والبنايات السكنية والمقرات العامة بأكثر من 300 ألف طن، ويتوقع إزالته في عملية قد تستغرق عدة أسابيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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