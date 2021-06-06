النواب الذين لم يصوتوا على فصل النائب اسامة العجارمة .. اسماء

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جي بي سي نيوز :- ننشر لكم قائمة باسماء النواب الذين لم يصوتوا على قرار فصل النائب اسامة العجارمة من المجلس .

وتاليا الاسماء :

- ينال فريحات - موسى هنطش - احمد القطاونة - صالح العرموطي - محمد ابو صعيليك - عيد النعيمات - ايوب خميس - توفيق المراعية - حسن الرياطي - طالب الصرايرة - فراس السواعير

وتغيب عن حضور الجلسة النواب التالية اسمائهم :

- عبدالكريم الدغمي - سليمان ابويحيى - أسامة القوابعة - اسلام الطبشات - محمد الظهراوي - اسماعيل المشاقبة - سالم الضمور - عدنان مشوقة - غازي السرحان - سلامة البلوي - اسامة العجارمة

ويذكر ان مجلس النواب قرر في جلسة طارئة اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب أسامة العجارمة.

وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت.