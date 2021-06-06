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انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك "طويق 2" في القطاع الأوسط

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بمشاركة واسعة من عدد من الدول العربية

انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك

انطلقت اليوم مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط (طويق 2) بحضور قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، ورؤساء الوفود المشاركة.

ويأتي تمرين (طويق 2) - الذي يتطلب مستوى عاليًا من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية - بمشاركة واسعة من عدد من الدول العربية؛ وهي: سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية ، كما تشارك كل من: الكويت، والبحرين كمراقبين. ويستمر التمرين لمدة أسبوعين ويهدف إلى رفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي.

من جانبه أوضح قائد التمرين المقدم الطيران محمد إبراهيم بن سفيان، أن انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك و المختلط ( طويق 2 ) الذي يشارك فيه العديد من الدول العربية الشقيقة ، والذي سينفذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية ، ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.

يذكر أنه تم اكتمال وصول جميع القوات الجوية المشاركة بالتمرين يوم الجمعة لقاعدة الأمير سلطان الجوية في القطاع الأوسط بجميع أطقمها الجوية والفنية والإدارية.

انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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