أمير القصيم يستقبل إدارة ولاعبي نادي الحزم.. بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أكد على حرص القيادة الرشيدة على دعم الأندية الرياضية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

قال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم: إن صعود نادي الحزم الرياضي في محافظة الرس لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعد إنجازًا مشرفًا للمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة القصيم لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الحزم، اليوم، بالإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، ورئيس مجلس إدارة نادي الحزم بمحافظة الرس عبد الله المقحم، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف واللاعبون بمناسبة تتويجهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وتأهلهم لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبيّن أمير القصيم أن مثل هذه الإنجازات تدلّ على حرص الأندية الرياضية بالمنطقة على التميز الرياضي بمختلف مجالاته، وأن ذلك يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على دعم الأندية الرياضية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في دعم الكثير من الأندية الرياضية في مدن ومحافظات المملكة.

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، دعمه لشباب المنطقة بمختلف أطيافهم، مبديًا فخره بما يحققونه من إنجازات في جميع المجالات؛ ليكونوا أداة بناء لخدمة دينهم ووطنهم.

وبارك أمير المنطقة لمحافظ وأهالي الرس ورئيس وأعضاء ولاعبي نادي الحزم بمحافظة الرس والجهازين الفني والإداري، على ما تحقق للنادي من تأهل، مؤكدًا أن ما قدمه النادي من إنجاز وتأهل يحسب لرياضة المنطقة، منوهًا إلى الدور الكبير للأندية الرياضية بالمنطقة وبما يقدمه النادي من برامج توعوية ورياضية.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة نادي الحزم عبد الله المقحم إلى أن ما حققه النادي يأتي بدعم واهتمام أمير القصيم ووزير الرياضة.

بعد ذلك تسلم أمير منطقة القصيم درع البطولة من رئيس مجلس إدارة نادي الحزم.