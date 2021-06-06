"متحدث الصحة": مأمونية اللقاحات ضد كورونا عالية والتردد في أخذها أمر خطير

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قال: معدل الحالات عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن منحنى الإصابات عاد للانخفاض، وذلك بسبب الوعي المجتمعي، متمنياً أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن مأمونية اللقاحات عالية والتردد في أخذها يعد أمرًا خطيرًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الإقبال على أخذ اللقاح حول العالم في تزايد مستمر، مبيناً أن عدد الذين تلقوا اللقاح حول العالم وصل إلى أكثر من مليارين تقريبًا.

وشدّد على أهمية الحرص على التباعد والمسافة الآمنة خلال المناسبات والاجتماعات، مشيرًا إلى أن اللقاح يقلل من فرص العدوى، كما يحد من المرض الشديد.

وعن سير اللقاحات في المملكة قال الدكتور العبدالعالي إن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 14852246 جرعة معطاة في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا، لافتاً أن ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان.

وأوضح أن هناك العديد المعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات والتي تلقى رواجاً كبيراً ونحن نحذر من تداولها، مشيراً إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تعد خطرة وليست كما يشاع عنها.

وأضاف د.العبدالعالي أنه تم تسجيل 984 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (457546) حالة، من بينها (9446) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1545) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى رحمهم الله جميعاً.