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"أيتام جدة" تختتم برنامج "تاج الوقار" لحفظ القرآن للأرامل

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استمر لمدة عام كامل وشاركت فيه 20 مستفيدة

اختتمت جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامج "تاج الوقار" في دورته الأولى، والذي يُعنى بحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وذكرت الجمعية أن البرنامج استمرّ لمدة عام كامل، وشاركت فيه 20 مستفيدة من أمهات الأيتام.

وأكدت أن البرنامج تحقّقت فيه نتائج ممتازة في حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وتم تنفيذه عبر تقنيات التعليم عن بعد بإشراف معلمة متخصصة.

وأضافت أن البرنامج تم اختتامه هذا الأسبوع في حفل كَرّمت فيه الجمعية أمهات الأيتام المشاركات، وبحضور عدد من الضيوف وشركاء الحفل (المزروعي للتمور- أرض الورد).

ويعتبر البرنامج أحد برامج الجمعية التي تهدف لتمكين وتنمية الأيتام وأسرهم، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهتم بجوانب حياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، والتأهيلية.

يذكر أن الجمعية أطلقت في شهر شعبان المنصرم حملة (مصباح يتيم) التي تهتم برعاية أيتام جدة وتوفير احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم؛ إسهامًا في رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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