"بن سمار" يهنئ قيادة المملكة بتحقيق إنجازات دولية في مواجهة كورونا

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قال: ما قامت به الحكومة كان عملاً مشرفًا لتقليل آثار الجائحة

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار، الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير، وكافة الشعب السعودي، بتحقيق المملكة المركز عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وتحقيق المملكة المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة، وتحقيق المملكة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراكز متقدمة عالمياً بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة.

وقال "بن سمار": إن "ما قامت به الحكومة الرشيدة في جائحة كورونا كان عملاً مشرفاً يؤكد الدور الكبير الرائع الذي عملته لتقليل آثار الجائحة ووضع حد لها، ونحمد الله على أن رزقنا بهذه القيادة حفظهم الله الذين يولون المواطن والمقيم على أرض المملكة اهتمامًا وتقديرًا كبيرًا".