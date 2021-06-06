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رئيس ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات

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للإسهام والحد من انتشار كورونا وتطبيق مفهوم التباعد

رئيس ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات

أكد رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد في أماكن التجمعات، خصوصًا في الحدائق والمتنرهات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، برفقة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، على حدائق المهيد والقو والحصن ومتنزهات العشة والرحبة.

وأوضح "آل سياف" أن أمين منطقة عسير وجه رؤساء البلديات في المنطقة بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية في الحدائق والمتنزهات، للإسهام والحد من انتشار الفيروس وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعليًّا، إلى جانب تطبيق لائحة العقوبات النظامية على المخالفين لها.

بدوره أكد رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي أن الهدف من تعدد الجولات هو متابعة الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات مثل الحدائق والمجمعات التجارية.

وأثنى "الوادعي" على الجهود الكبيرة لرئيس البلدية وجميع الفرق العاملة على مدار الساعة، والتي انعكس أثرها الإيجابي على تقديم الخدمات المتميزة، خصوصًا ما يتعلق بأنسنة المدينة.

رئيس ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات

رئيس ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات

رئيس ظهران الجنوب يؤكد تطبيق الاحترازات في أماكن التجمعات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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