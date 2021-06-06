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بسبب أزمة التمويل.. إلغاء محاكمة أبرز متهم في اغتيال الحريري

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بسبب أزمة التمويل.. إلغاء محاكمة أبرز متهم في اغتيال الحريري بسبب أزمة التمويل.. إلغاء محاكمة أبرز متهم في اغتيال الحريري

جى بي سي نيوز :- ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الخميس، بدء محاكمة جديدة لأحد المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، غداة إعلانها عن مواجهة "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.

وذكرت المحكمة الخاصة ومقرها هولندا، أن بدء المحاكمة التي كانت مقررة في 16 يونيو للمتهم، سليم عياش، العضو في "حزب الله"، بتهم الضلوع في هجمات أخرى "ألغي بسبب نقص التمويل".

ويأتي ذلك عقب إعلان المحكمة في بيان أنه "من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها".

وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس 2020 العضو في "حزب الله"، سليم عياش بـ"القتل العمد"، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.

وكان من المفترض أن تبدأ المحكمة في 16 يونيو محاكمة أخرى لسليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005.

لكنها أعلنت الخميس إلغاء هذه المحاكمة وأنها "علّقت أيضًا جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر".

وقالت إنها تواصل "جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها ماليًا".

المصدر: سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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