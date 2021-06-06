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"الجبير" يستعرض أوجه التعاون الثنائي مع نائب وزير خارجية التشيك

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تبادل وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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