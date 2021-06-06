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الاردن : أي اعتداء على مرتبات الامن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم

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الاردن : أي اعتداء على مرتبات الامن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم الاردن : أي اعتداء على مرتبات الامن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم

جي بي سي نيوز :- اصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا هذا نصه: لقد شهدت الساعات القليلة الماضية، ومع الأسف الشديد، اعتداءات مسلحة على مرتبات جهاز الامن العام العاملة والساهرة على حفظ وتنفيذ القانون في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي وإصابة بعض منتسبي جهاز الامن العام ممن ندعو لهم بالشفاء العاجل. واذ تذكر وزارة الداخلية ببياناتها الصادرة خلال الايام الماضية التي شددت فيها على أنها لن تسمح بأي تجمعات او فعاليات او بناء لبيوت شعر تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع و من شأنها العبث بنسيجنا الاجتماعي وتهديد السلم الاهلي، فإنها تشدد مرة اخرى على ان أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الامن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ امن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وامن وسلامة مرتبات الامن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الامن والنظام .

جي بي سي نيوز

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