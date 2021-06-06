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البرلمان العربي: المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب جريمة حرب

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البرلمان العربي: المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب جريمة حرب البرلمان العربي: المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب جريمة حرب
تأتي امتدادًا للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي يقوم بها الانقلابيون بحق المدنيين

البرلمان العربي: المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب جريمة حرب

استنكر البرلمان العربي المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب اليمنية، التي أدت إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وعدّ البرلمان -في بيان له اليوم- الجرائم التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية أنها جرائم حرب ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وتستوجب المحاكمة العاجلة لمرتكبيها، مؤكداً أنها تأتي امتداداً للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني مما يمثل انتهاكاً جسيماً وتحدياً سافراً لجميع الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة لجهود السلام والهدنة التي فرضها اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة منذ نهاية عام 2018، مما يؤكد سعيها لتقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً.
وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع اليمن ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته للشعب اليمني ولأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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