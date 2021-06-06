أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تشكيل لجنة هندسية متخصصة في أنظمة الغازات الطبية بمستشفى المدينة المنورة

Print
تشكيل لجنة هندسية متخصصة في أنظمة الغازات الطبية بمستشفى المدينة المنورة تشكيل لجنة هندسية متخصصة في أنظمة الغازات الطبية بمستشفى المدينة المنورة
تعليقًا على انخفاض الأكسجين.. وأكدت عدم وقوع وفيات خلال الحادث

تشكيل لجنة هندسية متخصصة في أنظمة الغازات الطبية بمستشفى المدينة المنورة

‎أكدت صحة المدينة المنورة في بيان صحفي، أنه إلحاقاً لما تم إيضاحه مؤخراً حول انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي، فإن صحة المدينة المنورة تعيد التأكيد للجميع أن ما حدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى، وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر، وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام، وتوفير أسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حدة كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل، كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارئ.

وأوضحت صحة المدينة أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية، حيث أجرت تقييماً كاملاً للمستشفى والأنظمة الموجودة، والتأكد من سلامة الأنظمة، كما تم تعميد شركة متخصصة في أنظمة الغازات الطبية لرفع قدرة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى، إضافةً إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة طبية لدراسة حالات المرضى، وقد أكدت في تقريرها عدم حدوث أي حالة وفاة جراء ما حدث مرتبطة بانخفاض الأكسجين.

وتؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"الوزراء": "مبادرة الرياض" لتأسيس شبكة عالمية لتبادل معلومات "مكافحة الفساد" استمرار للدور الريادي للمملكة

"الوزراء": "مبادرة الرياض" لتأسيس شبكة عالمية لتبادل معلومات "مكافحة الفساد" استمرار للدور الريادي للمملكة

التتبع والتحقيق والمقاضاة .. ما مكاسب العالم من تمويل المملكة تأسيس شبكة "غلوب" لمكافحة الفساد؟

التتبع والتحقيق والمقاضاة .. ما مكاسب العالم من تمويل المملكة تأسيس شبكة "غلوب" لمكافحة الفساد؟