أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أجواء أوروبية في قلب الرياض بمدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة"

Print
أجواء أوروبية في قلب الرياض بمدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة" أجواء أوروبية في قلب الرياض بمدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة"
ضمن البرامج والفعاليات الترفيهية والسياحية التي تقدمها

أجواء أوروبية في قلب الرياض بمدينة الثلج بـ

أعلنت مدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة" بالرياض، عن توفير أجواء أوروبية مدهشة لمحبي الثلج ورياضة التزلج، وذلك في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تقدمها مدينة الثلج للاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة التي تصل إلى 12 نشاطًا ممتعًا مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم ودراجات الثلج والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار، وفقًا لرغباتهم وقدراتهم، فضلًا عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة التي تحقّق أعلى درجات الرضا والسرور.

وتعد مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة إحدى الوجهات الترفيهية الرائعة، وتمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه والسياحة في المملكة.

وجاء إطلاقها كمشروع سياحي مميز ليأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد أول وأكبر مدينة ثلجية تقام على مساحة 5000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 350 شخصًا في الساعة، وتتميز بتقديم أنشطة تحفز على الاكتشاف والتعلم والترفيه.

يذكر أن مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة بالرياض حصلت على العديد من الجوائز العالمية والمحلية؛ منها الجائزة الذهبية لأفضل تصميم مدينة ترفيهية، إضافة إلى الجائزة الفضية لأفضل حفل افتتاح لمنطقة الشرق، كما حصلت على جائزة التميز السياحي كأفضل مدينة ترفيهية بالمملكة؛ حيث تُقدّم هذه الجوائز إلى الواجهات الترفيهية بناء على الإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة السياحة والترفيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي