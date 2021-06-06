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"زين" تُطْلِق مبادرة لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها

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"زين" تُطْلِق مبادرة لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها "زين" تُطْلِق مبادرة لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها
سلسلة من الأنشطة والفعاليات لرفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل لديها

أطلقت شركة "زين " مبادرة BE WELL لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير بيئة العمل ودعمها بالعناصر اللازمة لتحقيق رفاه الموظفين.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل لديها، وترسيخ الأجواء المميزة للموظفين، من خلال اهتمام أكبر بالصحة النفسية و(الذهنية)، والارتقاء بالأداء العام، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية. حيث تركز العديد من المؤسسات والشركات جهودها على رفع التوعية بمجالات الصحة النفسية. كما تكتسب هذه المبادرة بعداً أكثر أهمية هذا العام، لا سيما بعد التحديات النفسية الكبيرة التي فرضتها جائحة المستجد (كوفيد-19)، والمتغيرات التي طرأت على مفاهيم العمل في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة.

وتشمل مبادرة BE WELL سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بينها تفعيل تطبيق Headspace، وهو من التطبيقات الرائدة عالمياً في مجال التأمل والوعي الذهني، لتوفير مميزات خاصة للموظفين بالإضافة إلى توفير استشارات نفسية مجانية للموظفين بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات الرائدة في المنطقة، لمساعدتهم على التغلب على الإجهاد والإرهاق، والمشاكل المختلفة، كاضطرابات الأكل والنوم، والإرباك والقلق وغيرها.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس التنفيذي المكلفة للموارد البشرية في "زين السعودية" لولوة بنت سعد النويصر: تتصدر الصحة النفسية لموظفينا وسعادتهم سلم أولوياتنا، نظراً لدورها المحوري في إثراء تجربة الموظف وتطوير قدراته الإبداعية. وهذا نابع من قناعتنا بأن موظفينا هم رأس المال الأهم للشركة. لذلك، نحرص بشكلٍ دائما على الاستثمار في هذا المجال عبر تطوير بيئة العمل لنكون دائماً الخيار المفضّل لدى شبابنا وبناتنا.

تتوقع "زين السعودية" أن تؤسس مبادرة BE WELL لمرحلة جديدة في المسيرة المهنية للشركة وموظفيها على حدٍ سواء، لا سيما في زيادة مستويات الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز ولائهم، إلى جانب رفع المعنويات والمشاركات التفاعلية في الأفكار والمشاريع، والتي من شأنها أن تسهم في تقليل الأرق وضغط العمل وتحسين الصحة النفسية، والصحة عموماً للموظفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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