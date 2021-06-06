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رئيس نادي الإبل: الترحيل لكل مقيم يساعد في عمليات "عبث الإبل"

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رئيس نادي الإبل: الترحيل لكل مقيم يساعد في عمليات "عبث الإبل" رئيس نادي الإبل: الترحيل لكل مقيم يساعد في عمليات "عبث الإبل"
بعد لجوء البعض له بغرض الفوز بمراكز متقدمة في مهرجان المزايين

رئيس نادي الإبل: الترحيل لكل مقيم يساعد في عمليات

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن عقوبة الترحيل والوضع على القائمة السوداء ستكون بانتظار أي مقيم بالمملكة يساعد في "عبث الإبل".

وأوضح "بن حثلين" أن ذلك يشمل المساعدة في هذه المخالفة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسوف يرحل المتورط من المملكة العربية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.

يذكر أن "عبث الإبل" عبارة عن عمليات تجميل يلجأ لها البعض في محاولة خداع المشاهد بجمالها، ومنها لغرض الدخول في المنافسات في مهرجان مزايين الإبل والفوز بمراكز متقدمة، وهو ما يتم ضبطه من قبل اللجان المختصة في أكثر من نسخة سابقة معاقبة مرتكبه وفق الأنظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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