أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

200 موظف في "فيسبوك" يندّدون برقابته المتحيزة ضد المحتوى الفلسطيني

Print
200 موظف في "فيسبوك" يندّدون برقابته المتحيزة ضد المحتوى الفلسطيني 200 موظف في "فيسبوك" يندّدون برقابته المتحيزة ضد المحتوى الفلسطيني
طالبوا بإجراء تدقيق خارجي في المعايير المطبقة من الموقع

200 موظف في

ندّد أكثر من 200 موظف في شركة فيسبوك برقابة محتملة قد تكون استهدفت كتابات ومحتويات مساندة للفلسطينيين، ودعوا مسؤولي الموقع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حذف محتويات موالية للفلسطينيين من صفحاته؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وقال الموظفون في نص الرسالة التي كشفت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز": "بناء على ما أكده الموظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، يشعر العديد من مستخدمي موقع فيس بوك بأننا لا نفي بوعدنا بضمان حرية التعبير عندما يقتضي الأمر بالوضع في فلسطين".

وطالب الموظفون الموقعون على الرسالة من دون الكشف عن أسمائهم بإجراء تدقيق خارجي حول الإجراءات المطبقة من قبل "فيسبوك" بخصوص المحتوى العربي والإسلامي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق بشكل مستقل ومعالجة التحيز المحتمل حول أنظمة الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية البشري والآلي.

ودعوا أيضاً إدارة "فيسبوك" إلى توظيف أكثر للفلسطينيين ونشر المزيد من المعطيات حول الطلبات التي تأتي من من دون الكشف عن هويتها من أجل إلغاء بعض المحتويات.

ولم تخص الانتقادات موقع فيسبوك فقط، ولكنها طالت كذلك موقع إنستاغرام الذي ينتمي إلى نفس المجموعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد