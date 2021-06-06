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مرداسا: إثيوبيا تجري حراسة دقيقة لسد النهضة وتعزز وحداتها العسكرية

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مرداسا: إثيوبيا تجري حراسة دقيقة لسد النهضة وتعزز وحداتها العسكرية مرداسا: إثيوبيا تجري حراسة دقيقة لسد النهضة وتعزز وحداتها العسكرية
قال: محاولات زعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى داخليًا وخارجيًا لن تنجح

مرداسا: إثيوبيا تجري حراسة دقيقة لسد النهضة وتعزز وحداتها العسكرية

قال القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية، الجنرال يلمما مرداسا، اليوم الأحد، إن القوات الإثيوبية تقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة، وتعزز وحداتها العسكرية أكثر من أي وقت مضى.
وأشار مرداسا، خلال منح عدد من الشارات والرتب العسكرية للمنتسبين إلى سلاح الجو الإثيوبي، إلى أن محاولات زعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى داخليًا وخارجيًا لن تنجح، مشيرًا إلى أن الجيش يمثل رمز سيادة البلاد، ويتطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي "عدوان".
في غضون ذلك، قال غيديون أسفاو، رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة، إن نجاح عملية الملء الثاني سيمكن السد من ضمان الحماية لكونه يخزن نحو 18.4 مليار متر مكعب خلفه السد، مما يجعله محميًا ذاتيًا.
وقال خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي- بحسب سكاي نيوز عربية- إن هناك صورًا حديثة متداولة من موقع إنشاءات سد النهضة تكشف تفاصيل جديدة، مفادها بأن الجانب الإثيوبي نجح في الانتهاء من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة بارتفاع 4 أمتار إضافية، مما يعكس الجدية في إتمام عملية الملء الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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