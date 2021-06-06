أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شيخ الأزهر: استبداد بعض الدول بالموارد المائية وادعاء ملكيتها.. إفساد في الأرض

Print
شيخ الأزهر: استبداد بعض الدول بالموارد المائية وادعاء ملكيتها.. إفساد في الأرض شيخ الأزهر: استبداد بعض الدول بالموارد المائية وادعاء ملكيتها.. إفساد في الأرض
طالب العالم بالتكاتف لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات المشابهة

شيخ الأزهر: استبداد بعض الدول بالموارد المائية وادعاء ملكيتها.. إفساد في الأرض

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن إدعاء بعض الدول ملكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، يعد من الإفساد في الأرض، الذي يجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة.

وخلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، قال الطيب إن "" بمفهومه الشامل الذي يبدأ من ‏الجرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار: "في مقدمة الموارد الضرورية التي ‏تنص ‏شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنعِ ‏أن يستبد ‏بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى. بحسب سكاي نيوز عربية.".

وأوضح الطيب أن سبب هذا المنع المشدد لاستغلال الموارد المائية يرجع إلى أن الله "جعل الماء أصل الحياة، وخصّ نفسه بملكيته، وجعله حقًا مشتركًا"، مضيفًا أنه يجب على ‏الجهات المسؤولة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حماية حقوق البشر المائية من "تغوّل" و"إفساد" مدعي ملكية هذه الموارد، والمتصرفين بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب على ‏العالم إيقافه

شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب على ‏العالم إيقافه