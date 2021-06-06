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"العسومي" يدين محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف خميس مشيط

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"العسومي" يدين محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف خميس مشيط "العسومي" يدين محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف خميس مشيط
قال إن هذه الهجمات الإرهابية تعد تحديًا سافرًا للقانون الدولي

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة لاستهداف خميس مشيط ،جنوب المملكة بطائرات مفخخة، كان آخرها فجر اليوم الأحد، والتي اعترضتها قوات التحالف العربي بنجاح.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعمه الكامل ووقوفه بجانب المملكة العربية صفًا واحدًا فيما تتخذه من إجراءات لحماية استقرارها وأمنها القومي والحفاظ على سلامة مواطنيها، محذرًا في الإطار ذاته من خطورة استمرار هذه الهجمات الإرهابية والتي تعد تحديًا سافرًا للقانون الدولي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم وبشكل عاجل لوقف هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي لا تستهدف فقط أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وإنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية ككل .

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا على تأييده الكامل لهذه الجهود وكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في التصدي لتلك المحاولات الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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