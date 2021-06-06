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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 10685 نقطة

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 10685 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 10685 نقطة
وسط تداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 10685 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 12.85 نقطة ليقفل عند مستوى 10685.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 440 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات العبداللطيف، وباعظيم، وأسترا الصناعية، والفخارية، والمملكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سيسكو، المجموعة السعودية، ووفرة، ومشاعر ريت، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.08%.


فيما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، ومتطورة، والعبداللطيف، وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ومتطورة، والعبداللطيف، وجاكو، والإنماء طوكيو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 710.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23485.95 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 255 ألف سهم تقاسمتها 825 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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