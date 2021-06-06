"الملك سلمان للإغاثة" يدشن الحملات الطبية لمكافحة العمى في باكستان لعام 2021

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استمرارًا للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء بتوجيهات من خادم الحرمين وولي العهد

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مستشفى الإبراهيم للعيون بمدينة كراتشي الحملات الطبية التطوعية لمكافحة العمى في باكستان لعام 2021م بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي التطوعي.

وتستمر الحملات الطبية حتى نهاية شهر يونيو الحالي، وهي عبارة عن 6 حملات ستنفذ ثلاث منها في مدينة كراتشي، وثلاث في مناطق شيكاربور وخضدرا وكندريارو، بمشاركة أطباء ومتطوعين سعوديين، سيجري خلالها تشخيص 30,000 حالة مرضية، وإجراء 2,400 عملية جراحية بصرية معقدة، وصرف 6,000 نظارة طبية.

وأوضح السفير المالكي أن هذه الحملات تأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وانطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته.

وتأتي الحملات الطبية التطوعية التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية