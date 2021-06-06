تجنبًا لعمليات الاحتيال.. "ساما" ينصح المواطنين بالتعامل مع المؤسسات المرخصة

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طالب الراغبين في المعاملات المالية بزيارة المواقع الإلكترونية للجهات المختصة

نصح البنك المركزي السعودي المواطنين بضرورة التحقق من كون المؤسسات المالية التي يرغبون في التعامل معها مرخصة من الجهات المختصة في المملكة.

وطالب البنك في تغريدة على حسابه بتويتر المواطنين بزيارة المواقع الإلكترونية للجهات المختصة، وتجنّب التعامل مع مؤسسات غير مرخصة لتلافي الوقوع في عمليات احتيال.البنك المركزي السعودي ساما