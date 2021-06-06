رسميًا أول دولة عربية تصدر "جواز سفر المطعمين".. وهذا وضع السعوديين

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عبر موقع إلكتروني

عبر الموقع الإلكتروني وتحميل شهادة تلقي اللقاح الخاص بكورونا ويكون ضمن اللقاحات المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية كشف السلطات الصحية في المملكة المغربية عن إصدار "الجواز التلقيحي" الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميل الشهادة عبر الموقع الإلكتروني "لقاح".

ويعتبر هذا الجواز الخاص بالمطعمين وثيقة رسمية آمنة ومعترفًا بها في المغرب تسمح لحاملها من أي جنسية أو أي مكان دون الحاجة إلى الحصول على وثيقة إضافية بزيارة المغرب وبالتجوال في جميع أنحاء المغرب دون قيود أو دون حجر صحي، وهذا ما ينطبق على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون.

كما يمكن تحميل "الجواز الخاص بالمطعمين الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صورة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي ويمكن أيضًا سحبه في شكل ورقي وتقديمها أو أظهارها عند الوصول إلى مطارات المغرب.