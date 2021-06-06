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الصين.. مسلح يقتل 6 أشخاص ويصيب 14 بـ"سكين"

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الصين.. مسلح يقتل 6 أشخاص ويصيب 14 بـ"سكين" الصين.. مسلح يقتل 6 أشخاص ويصيب 14 بـ"سكين"
عقب اعتداء وقع في شارع للمشاة والتسوق في مدينة أنكينغ

الصين.. مسلح يقتل 6 أشخاص ويصيب 14 بـ

قتل رجل مسلح بسكين ستة أشخاص وأصاب 14 آخرين في منطقة بشرق الصين بدون أن تُحدد دوافعه، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في حصيلة جديدة.

حصلت الوقائع بعد ظهر السبت في شوارع مدينة أنكينغ الواقعة على بُعد 1200 كيلومتر جنوب بكين في مقاطعة آنهوي، وفق ما ذكرت "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.

وكانت حصيلة سابقة أوردت مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقالت القناة إن الضحية الأخرى التي نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة توفي متأثرًا بجروحه، مضيفة أن شخصًا آخر في حالة حرجة.

وحصل الاعتداء في شارع للمشاة والتسوق في مدينة أنكينغ التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.

ونقلت قناة "سي سي تي في" عن مكتب الأمن العام في المدينة اعتقال مشتبه به عاطل عن العمل يبلغ من العمر 25 عاماً و"غاضب". تم فتح تحقيق في الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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