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"الأوفر تايم" تعويض رخيص عن صحتك.. استشاري: هؤلاء لا يعمّرون بيوتهم بأنفسهم!

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"الأوفر تايم" تعويض رخيص عن صحتك.. استشاري: هؤلاء لا يعمّرون بيوتهم بأنفسهم! "الأوفر تايم" تعويض رخيص عن صحتك.. استشاري: هؤلاء لا يعمّرون بيوتهم بأنفسهم!
قال: 6 أغذية قد ترفع الضغط "الملح- عرق السوس- الكولا- القهوة- الجنسنج- الفلفل الحار"

نصح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو اكتئاب وقلق، بالابتعاد عن إعمار منازلهم بأنفسهم والاحتكاك بالمقاولين؛ محذرًا من تأثير العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيًّا على الصحة؛ واصفًا "الأوفر تايم" بأنه مهما كان مغريًا ماديًّا؛ إلا أنه تعويض رخيص مقابل صحتك.

وقال "النمر"، في تغريدات من حسابه بـ"تويتر": "إذا كنت كبير السن أو مريض ضغط أو سكري أو قلب، أو لديك قلق أو اكتئاب؛ فلا تتولَّ إعمار بيتك بنفسك، ولا تتولَّ الاحتكاك المباشر مع المقاول والعمال؛ فإن ذلك مما يدهور صحتك".

وأضاف: "لمن يعمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيًّا، "الأوفر تايم" مهما كان مغريًا ماديًا إلا أنه تعويض رخيص مقابل صحتك".

كما حذر "النمر" من أن 6 أغذية "قد" ترفع الضغط هي: (الملح، عرق السوس، الكولا، القهوة، الجنسنج، الفلفل الحار)؛ لافتًا إلى أن "تأثير تقليل تناول الملح في تخفيض الضغط؛ أقوى في مريض الضغط مقارنة بالشخص السليم؛ رغم أن "كليهما" يستفيد من تقليل الملح، واختتم: "يوصى بتناول أقل من 2 جرام صوديوم يوميًّا".

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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