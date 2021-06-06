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عقب إخلائها مؤقتاً.. إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

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عقب إخلائها مؤقتاً.. إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق عقب إخلائها مؤقتاً.. إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
مجموع ما تم الانتهاء منه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد

عقب إخلائها مؤقتاً.. إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 4 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجد واحد في كل من مناطق: الشرقية، وجازان، والباحة، والحدود الشمالية، حيث تأتي تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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